СМИ узнали, какую меру пресечения попросят для Эдварда Била

Полиция Москвы будет ходатайствовать о запрете определенных действий блогеру Эдварду Билу после ДТП на Садовом кольце. Об этом радио Business FM сообщил источник в правоохранительных органах.

«Заседание по этом вопросу пройдет в Тверском суде Москвы 3 апреля», — рассказал собеседник. Защитник блогера Сергей Жорин заявил, что пока ничего не знает об этом.

1 апреля в районе полудня блогер Эдвард Бил за рулем спортивной Audi на полном ходу вылетел на встречку на Новинском бульваре в Москве. Он врезался в Volkswagen, которым управляла женщина. От немецкой машины после удара практически ничего не осталось. Женщина получила тяжелейшие травмы. Она уже перенесла несколько операций и сейчас находится в реанимации. Ее муж Константин рассказал «360», что состояние очень тяжелое.

На следующий день после аварии МВД показало видео допроса Эдварда Била. Он рассказал, что живет в Москве с 14 лет, блогером стал три года назад и признался, что в момент ДТП за рулем Audi был именно он.