08 марта 2023, 11:41
Бывшего мэра Белгорода Иванова задержали по подозрению в получении взяток — СМИ
«Бер.Ру»: ФСБ задержала экс-мэра Белгорода Иванова по подозрению в получении взяток
Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова заподозрили в получении взяток в особо крупном размере. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ, сообщили источники издания «Бел.Ру». Также о задержании написал ряд белгородских Telegram-каналов.
Официальной информации на этот счет от правоохранителей и областного правительства пока нет.
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Антон Иванов возглавлял администрацию Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года, после чего уволился по собственному желанию. До этого был генеральным директором АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК) и регионального Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в январе отметил, что Иванов ушел с поста «из-за большого количества невыполненных обещаний». До этого глава региона не раз указывал на то, что темпы работы мэра оставляют желать лучшего.
Сейчас Белгород возглавляет бывший мэр Симферополя Валентин Демидов.
ФСБ
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