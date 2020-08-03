Адвокат историка-расчленителя Соколова станет защищать жену рэпера Картрайта в суде

Лукьянов вместе с коллегой уже прибыл в Смоленский суд Петербурга, где сегодня будет решаться вопрос об аресте Кохал. Защитники будут ходатайствовать о домашнем аресте.

Новость о смерти рэпера Энди Картрайта — гражданина Украины Александра Юшко — рассказала его жена, правда, сначала своему адвокату. По словам девушки, она нашла мужа в обездвиженном состоянии на полу в квартире на Невском, где они жили вместе с ребенком. Кохал побоялась, что причина смерти рэпера оставит плохой след на памяти о нем. Поэтому решила избавиться от тела, расчленив его, а поклонникам — сказать, что Энди пропал.

Однако через четыре дня связалась со своим адвокатом, который уже рассказал версию девушки правоохранительным органам.