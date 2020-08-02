Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» в деле своего подзащитного

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что докажет на суде невиновность актера. Он упомянул некий козырь, который «все расставит на свои места». Говорить о нем правозащитник раньше времени отказался.

Об этом Эльман Пашаев заявил в интервью «Газете.ру».

«Но выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности. Особенно другая сторона любит предполагать, как я буду „отмазывать“ подзащитного», — отметил адвокат.

Он напомнил, что на месте смертельного ДТП было много уличных камер, которые не позволят сфальсифицировать данные. Пашаева заявил, что дело Ефремова является самым простым в его практике, но на оправдательный приговор не надеется.

«Пока что вся показуха и звездный статус Ефремова только очень мешают работать. Был бы другой человек, я бы уже давным-давно развалил это уголовное дело», — посетовал Пашаев.

Правозащитник пообещал на следующей неделе переговорить с председателем суда и собрать пресс-конференции, на которой посулил публично рассказать о том, как ему мешают вести дело.

«Потом я проведу такую пресс-конференцию, что мало никому не покажется — там все расскажу, чем занимается судебная система», — резюмировал Пашаев.

Смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июля. На своем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в машину компании по доставке еды. Водитель скончался в больнице от полученных травм.