Эльман Пашаев назвал «журналистским хайпом» новость о давлении на Ефремова

«Я на него оказываю сильное давление? А что, Ефремов — ребенок? Он же полноценный взрослый мужчина. Я ни в коем случае не могу и не имею права оказывать на него давление. Если бы он был не согласен с моей позицией, он бы мне сказал. Я же с ним все-таки все обсуждаю», — пояснил Эльман Пашаев.

По словам адвоката, они с Ефремовым всегда вместе принимают решения. При этом он не обязывает актера что-то делать.

«Ефремов полноценно понимает и осознает все, что он делает. Если каждый суслик хочет навязывать ему свои услуги, я не против. Кто хочет — вперед. Не надо говорить — надо делать», — добавил Пашаев.

Он также уточнил, что не нужно удивляться подавленному состоянию актера после всего, что случилось.

«Он что, должен радоваться? Он должен прыгать? В этом и заключается его порядочность. Он человек, он нормальный человек, человек нашей планеты», — сказал Эльман Пашаев.

При этом адвокат подчеркнул, что не верит в сообщения журналистов о высказывании Охлобыстина.

«Журналисты же красавчики, им надо хайп словить. Это все их фантазии. Я не верю, что Иван Охлобыстин, разумный, грамотный, порядочный мужик, мог такое сказать. Я сам слушаю его выступления, это вообще мой любимый актер. Это я не для чего-то сейчас говорю, ради бога, пускай он про меня что угодно говорит. Просто человек — профессионал с большой буквы», — резюмировал Пашаев.

Ранее в СМИ появились публикации, где Иван Охлобыстин называет Ефремова «загипнотизированным» своим адвокатом.