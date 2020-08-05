Адвокат Ефремова оказался автором текста для видеообращения артиста

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что является автором текста для видеообращения, который записал Михаил Ефремов. В нем он просил прощения после смертельного ДТП.

«Да, я писал для него текст, это готовил текст для него я», — рассказал адвокат в беседе с агентством РИА «Новости».

Ранее Ефремов опубликовал видеообращение. В нем актер попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, в чью машину он врезался, находять за рулем в пьяном виде. Ефремов также предложил помощь, если «ее примут» и заявил, что честно понесет наказание, назвав содеянное «непростительным». После подсудимый неожиданно заявил, что «ничего не помнит».

Ранее сообщалось, что Пашаев довел до слез сожительницу Сергея Захарова, оспорив подлинность их совместных снимков. С помощью них женщина хотела доказать, что тоже имеет право быть потерпевшей по делу о ДТП. Адвокат довел девушку до слез.