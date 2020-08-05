Адвокат Ефремова довел до слез сожительницу погибшего Захарова

Стерхова обратилась к суду через своего адвоката Вадима Никулина, который настаивал на включении женщины в список потерпевших. Известно, что Захаров находился в браке с Маргаритой Захаровой. При этом уже на протяжение 20 лет проживал со Стерховой.

Никулин заявил в суде, что у него есть «документы и фотографии» сделанные за долгую совместную жизнь Захарова и Стерховой. При этом Пашаев предположил, что снимки могут быть поддельными.

«Эти фотографии… Ну, мы же знаем, сейчас техника до такого дошла… Что Ирине мешало заключить брак за 22 года? Непонятно», — заявил адвокат Ефремова. На такие слова Пашаева Стерховой отреагировала слезами и покинула зал суда.

На заседании суда по делу Ефремова, актер заявил, что не помнит момента аварии, поэтому признать вину не может. Также он не смог припомнить медосвидетельствование, которое проходило сразу после аварии.