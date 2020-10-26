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    26 октября 2020, 15:08

    Адвокат Ефремова не исключил, что приговор Ефремову могут снизить еще

    Анатолий Минкин

    При рассмотрении кассационной жалобы суд может уменьшить срок наказания актеру Михаилу Ефремову, осужденному по делу об аварии со смертельным исходом. Такое заявление в интервью телеканалу «Москва 24» сделал адвокат артиста Петр Хархорин.

    Он подчеркнул, что его подзащитный готов компенсировать убытки компании-владельцу пострадавшего в аварии автомобиля.

    «Полагаю, что все-таки снижение наказания в определенной степени будет», — не исключил защитник.

    Адвокат также подчеркнул, что Ефремов пообещал помочь гражданской жене погибшего в аварии Сергея Захарова, а также его матери. Кроме того, актер заявил, что готов поставить памятник погибшему.

    На минувшей неделе Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор Пресненского районного суда. Он сократил срок наказания Ефремову с восьми до 7,5 года колонии. Суд принял во внимание, что актер возместил моральный вред потерпевшим.

    При этом защитники Ефремова просили о смягчении приговора до такой степени, чтобы их подзащитный мог выйти на свободу или отправиться в колонию-поселение. С таким предложением не согласились адвокаты потерпевшей стороны.

    Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы в начале июня. Нетрезвый актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где на скорости столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров. От полученных травм пострадавший в ДТП мужчина скончался.

    В ходе судебного разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии и выплате штрафа старшему сыну погибшего. Также актеру на три года запретили садится за руль машины.