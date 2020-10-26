Адвокат Ефремова не исключил, что приговор Ефремову могут снизить еще

Он подчеркнул, что его подзащитный готов компенсировать убытки компании-владельцу пострадавшего в аварии автомобиля.

«Полагаю, что все-таки снижение наказания в определенной степени будет», — не исключил защитник.

Адвокат также подчеркнул, что Ефремов пообещал помочь гражданской жене погибшего в аварии Сергея Захарова, а также его матери. Кроме того, актер заявил, что готов поставить памятник погибшему.

На минувшей неделе Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор Пресненского районного суда. Он сократил срок наказания Ефремову с восьми до 7,5 года колонии. Суд принял во внимание, что актер возместил моральный вред потерпевшим.

При этом защитники Ефремова просили о смягчении приговора до такой степени, чтобы их подзащитный мог выйти на свободу или отправиться в колонию-поселение. С таким предложением не согласились адвокаты потерпевшей стороны.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы в начале июня. Нетрезвый актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где на скорости столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров. От полученных травм пострадавший в ДТП мужчина скончался.

В ходе судебного разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии и выплате штрафа старшему сыну погибшего. Также актеру на три года запретили садится за руль машины.