«Зашили губу, поставили семь швов». Юноша заступился за девушек в ТЦ Екатеринбурга и пострадал от рук хулиганов

18-летний молодой человек заступился за свою девушку и ее сестру, к которым пристали хулиганы в торговом центре Екатеринбурга. В итоге его сильно побили. Врачи наложили ему на губу семь швов, и у него болит голова. Об этом сам Максим рассказал во время беседы с «360».

«Мне зашили губу, поставили семь швов. Ушибы на лице, голове. Сегодня был в судмедэкспертизе — все записали. <…> Голова не проходит третий день. Собираюсь к неврологу», — сообщил парень.

Собеседник добавил, что с полицейскими общался всего один раз, когда писал заявление. Он сам нашел тех, кто его избил. Юноша выяснил, что они в этот же день ограбили и избили еще одного человека. Злоумышленники продолжают разгуливать по улицам.

Источник фото: телеканал «360»

Максим вспомнил, что во время конфликта один из хулиганов схватил его за руку и потащил на парковку, чтобы «разобраться». Выходить из здания он не стал и тут же получил первый удар. Потом к напавшему присоединились его друзья.

Один из этой компании начал оттаскивать агрессивных приятелей. Девушка Максима смогла увернуться от атаки, когда начала снимать избиение на телефон. У ее сестры случилась истерика — она села на пол и заплакала. Охрана долго не появлялась, а когда пришла — ничего не сделала.