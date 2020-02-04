Бехрам-паша из «Великолепного века» получил почти 17 лет за продажу наркотиков

Турецкий актер Аднан Коч, получивший известность в России за роли в сериалах «Великолепный век» и «Восток — Запад», приговорен Анатолийским судом к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы по нескольким обвинениям, в торговле наркотиками и вооруженном сопротивлении полиции.

Издание Cumhuriyet сообщило, что вместе с актером по делу проходили еще шесть человек. Один из них его брат Ахмет, приговоренный к такому же сроку пребывания в тюрьме. Остальные приговорены к срокам от четырех до 17 лет и шести месяцев.

По версии следствия, в 2018 году в Аташехире Коч купил наркотики у дилера, которого разрабатывала полиция, и отправился в ночной клуб. При попытке ареста актер и пять его сообщников открыли стрельбу по стражам правопорядка, попытались взять заложников и с крыться. Шесть полицейских получили ранения. Преступников задержал спецназ.

Адвокаты обвиняемых утверждают, что инцидент спровоцировали полицейские, и требовали оправдания обвиняемых. Они утверждают, что участвовавшие в захвате офицеры были новичками в делах о наркотиках. Чтобы скрыть отсутствие опыта они якобы солгали, представив свою версию событий, чтобы не злить прессу.

За проникновение в чужой гараж под действием метамфетамина был арестован американский актер Шон Уайсс. Это не первое его задержание. В минувшем году он попался на краже в магазине и некоторое время лечился в реабилитационном центре.