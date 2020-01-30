    30 января 2020, 13:02

    Актер Уайсс после употребления наркотиков вломился в чужой дом

    Артур Блянихов

    Американский актер Шон Уайсс («Школа выживания») после употребления метамфетамина проник в чужой гараж и забрался в авто, передает Lenta.ru.

    Сотрудники калифорнийской полиции арестовали неадекватного актера, который находился под воздействием запрещенных веществ.

    «Дни.ру» напомнили, что летом прошлого года артиста арестовали за употребление наркотиков. Какое-то время Уайсс лечился в реабилитационном центре, но через несколько месяцев он попался на магазинной краже.

    По данным издания, актер получил известность после съемок в таких сериалах, как «Хулиганы и ботаны» и «Сабрина — маленькая ведьма».