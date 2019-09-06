Появились первые кадры с места крушения Ми-8 под Саратовом
Первые минуты после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Саратовской области попали на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах виден объятый огнем вертолет и, предположительно, горящее топливо. Над вспыхнувшим летательным аппаратом поднимается столб черного дыма.
Напомним, что вертолет Ми-8 Минобороны России перевернулся при взлете на аэродроме Сокол в Саратовской области. Экипаж успел вовремя эвакуироваться и не пострадал, а пассажиров на борту не было.
Предварительно причиной аварии было названо разрушение стойки шасси. Для выяснения дальнейших обстоятельств инцидента была привлечена специальная комиссия.