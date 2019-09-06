Появились первые кадры с места крушения Ми-8 под Саратовом

На кадрах виден объятый огнем вертолет и, предположительно, горящее топливо. Над вспыхнувшим летательным аппаратом поднимается столб черного дыма.

Напомним, что вертолет Ми-8 Минобороны России перевернулся при взлете на аэродроме Сокол в Саратовской области. Экипаж успел вовремя эвакуироваться и не пострадал, а пассажиров на борту не было.

Предварительно причиной аварии было названо разрушение стойки шасси. Для выяснения дальнейших обстоятельств инцидента была привлечена специальная комиссия.