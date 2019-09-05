Военный вертолет Ми-8 опрокинулся при взлете под Саратовом

«5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было», — заявили в ведомстве.

Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Подробнее

В Минобороны добавили, что причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси.

Для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме прибыла комиссия ВКС России. Военные изучают все обстоятельства ЧП, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

Более подробной информации об инциденте пока нет.