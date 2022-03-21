Живым щитом неонацистов стали почти 5 миллионов жителей Украины

Украинские нацисты продолжают удерживать в заложниках в крупных городах более 4,5 миллиона мирных жителей, которых бандеровцы используют в качестве живого щита. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передало РИА «Новости».

Бандеровцы удерживают в заложниках свыше 4,5 миллиона мирных украинцев в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и еще более чем 20 других крупных населенных пунктах, заявил генерал-полковник.

Неонацисты используют беззащитных людей как живой щит, не позволяя им покинуть города по гуманитарным коридорам, сообщил Мизинцев. В заложниках у радикалов находятся и 6825 иностранцев из 23 государств, добавил глава НЦУО при Минобороны РФ.

Кроме того, из-за созданной украинскими властями опасной ситуации с минами, попавшими в Черное море, в портах Украины заблокированы экипажи 67 кораблей из 15 стран мира, указал Мизинцев.

Военный эксперт Владимир Прохватилов ранее в беседе с «360» подчеркнул, что мины ВСУ, унесенные в море, представляют смертельную опасность для всех.