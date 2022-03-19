«Безумная акция киевского режима». Унесенные в море мины ВСУ назвали смертельно опасными для всех

Установленные украинскими военными мины попали в Черное море. Теперь взрывные устройства несут смертельную опасность для всех, заявил «360» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Эксперт рассказал, что в соцсетях появилось видео, на котором спецслужбы Украины минировали песок на одесских пляжах. В это время вокруг бойцов ходили одесситы и проклинали их самыми нецензурными словами.

«И правильно делали. Что получилось? Море-то оно бурлит, не всегда штиль. И вот эти все мины смыло в море и несет. Безусловно, это смертельно опасно для всех. Даже для какой-нибудь там утлой лодчонки, или шаланды полной кефали, не говоря уже о крупных торговых судах, да и военных», — сказал Прохватилов.

Он назвал минирование пляжей безумной акцией киевского режима, которая может всем принести большое количество неприятностей.

Ранее о минировании подходов к морским портам в Черноморске, Очакове, Одессе и Южном сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Всего украинские военные установили около 420 якорных мин. Спецслужба предупредила о риске дрейфа мин через пролив Босфор в сторону Средиземного бассейна.