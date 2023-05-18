Армия 18 мая 2023, 18:21 Жители Москвы стали активнее интересоваться военной службой по контракту Волонтеры пункта отбора: мужчины в Москве чаще интересуются военной службой по контракту Unsplash

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Москвичи проявляют интерес к службе по контракту в рядах российской армии. Об этом волонтер пункта отбора рассказала агентству городских новостей «Москва».

«Я работаю на пункте по адресу: улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. К нам подходят часто, в основном мужчины, которые принимали активное участие в военных боевых действиях, они интересуются с целью узнать об условиях службы», — отметила Екатерина.

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Волонтеры раздают буклеты, в которых есть вся информация о социальных гарантиях и выплатах контрактникам. Там также указано, как помогают семьям и пожилым родственникам военнослужащих.

Ранее заслуженный артист России, лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр посмотрел, как организована работа в столичном пункте, и выразил поддержку защитникам Родины. По словам певца, желающие заключить контракт с Министерством обороны должны осознавать, что за ними надежный тыл в лице всех россиян.