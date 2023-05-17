Москва 17 мая 2023, 16:25 Лидер группы «Ва-Банкъ» посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве Александр Скляр посетил пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова в Москве РИА «Новости»

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Заслуженный артист РФ, лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр посмотрел, как организована работа в столичном пункте отбора на военную службу по контракту и выразил поддержку защитникам Родины. Об этом сообщило агентство «Москва».

Музыкант посетил единый московский центр, расположенный на улице Яблочкова, чтобы лично увидеть, как отбирают новобранцев в ряды российской армии.

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«Мы как музыканты хотели приехать и посмотреть, как происходит весь этот процесс, как проходит набор по контракту», — рассказал журналистам артист.

Певец подчеркнул, что желающие заключить контракт с Минобороны должны знать, что с ними — все россияне, что за ними надежный тыл.

«Очень важно, чтобы наши бойцы, которые отправляются в зону специальной военной операции, чувствовали поддержку страны, людей, которые остались здесь, и понимали, что каждый из нас делает здесь свое дело», — отметил Скляр.

Московский пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Подробнее узнать о наборе на контрактную службу можно по телефону 117 или на сайте mos.ru.

Ранее скрипач-виртуоз Петр Лундстрем посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве.