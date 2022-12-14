Армия 14 декабря 2022, 21:30 Москалькова рассказала о жалобах по частичной мобилизации УПЧ в РФ Москалькова: жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать РИА «Новости»

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Частичная мобилизация в России завершилась, а жалобы продолжают поступать. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы не нарушался закон, чтобы не нарушались вопросы и этики исполнения этого закона, и помочь людям. <…> Семья [мобилизованного] не только должна получить по закону социальные выплаты, она должна понимать, что она в зоне внимания», — сказала Москалева.

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Она добавила, что законов по поддержке семей мобилизованных принято очень много, но пообещала, что работа в этом направлении продолжится.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что факторов для новой волны мобилизации в стране нет. Половину призванных в рамках прошедшей кампании отнесли к боевому резерву — около 75 тысяч человек. Слухи о проведении нового набора резервистов, по его мнению, не имеют смысла.