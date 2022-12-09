Важное 09 декабря 2022, 17:26 Факторов для новой волны мобилизации в России нет Президент Путин заявил об отсутствии факторов для проведения новой мобилизации РИА «Новости»

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Половину призванных в рамках частичной мобилизации резервистов можно отнести к боевому резерву. Поэтому факторов для проведения нового набора нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Бишкек.

Он напомнил, что осенью призвали 150 тысяч человек, из которых в группировку попала только половина, а остальные находятся в подразделениях.

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«Это, считайте, такой боевой резерв, половина всех мобилизованных. Ну какая дополнительная мобилизация? Сейчас и речи нет никакой об этом», — подчеркнул Путин.

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Президент России добавил, что факторов, которые могли бы повлиять на эту ситуацию, на сегодняшний день нет.

Путин уже отмечал, что разговоры о проведении дополнительного набора резервистов не имеют под собой никакого основания.

На встрече с членами Совета по правам человека он подчеркнул, что ни государство, ни Министерство обороны не видят причин для проведения новой частичной мобилизации.