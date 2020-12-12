Запущенные с подлодки «Владимир Мономах» ракеты «Булава» пролетели более 5,5 тысячи км

Четыре баллистические ракеты «Булава», запущенные с подлодки «Владимир Мономах», преодолели более 5,5 тысячи километров. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Завершающий этап тренировки по управлению стратегическими наступательными силами прошел в акватории Охотского моря. Во это время ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота произвел залповый пуск ракет из подводного положения. Ракеты «Булава» пролетели свыше 5,5 тысячи километров. Все боевые блоки успешно достигли заданного района боевого поля.

Тренировка по управлению стратегическими наступательными силами стартовала 9 декабря на полигоне Чижа в Архангельской области. Она проводилась под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) России. В тренировке участвовала стратегическая триада российских Вооруженных сил: атомные подлодки, стратегические бомбардировщики и подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Все учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, межконтинентальной баллистической ракеты, а также высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности прошли в штатном режиме. Минобороны показало залповый пуск баллистических ракет «Булава». Ракеты поднялись в небо с интервалом в несколько секунд.

Атомная подлодка «Владимир Мономах» — третий корабль базового проекта 955 «Борей». Его спустили на воду в 2012 году. Подводный крейсер числится в составе Тихоокеанского флота России. Ракета «Булава» — баллистический снаряд морского базирования. Она способна нести на себе несколько гиперзвуковых ядерных блоков мощностью 150 килотонн.