Минобороны показало залповый пуск баллистических ракет «Булава»

Атомная подводная лодка «Владимир Мономах» залпом выпустила четыре баллистические ракеты «Булава» в Охотском море по полигону в Архангельской области. Министерство обороны России показало видео стрельбы.

На кадрах видно, что ракеты уходят в небо с интервалом в несколько секунд.

«Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полет баллистических ракет „Булава“ прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Атомная подлодка «Владимир Мономах» — это третий корабль базового проекта 955 «Борей». Его спустили на воду в 2012 году. Подводный крейсер входит в состав Тихоокеанского флота России.