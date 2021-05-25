Задержку испытаний авианосца «Адмирал Кузнецов» объяснили проблемами с оборудованием

Испытания авианосца «Адмирал Кузнецов» задерживаются из-за проблем с оборудованием. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, ремонт «Адмирала Кузнецова» идет в соответствии с графиком. Однако выход на испытания откладывается из-за технических проблем, сообщила газета «Ведомости».

Рахманов уточнил, что сложности связаны с поставкой ремонтного оборудования — паротурбинных установок производства завода «Киров-энергомаш».

Он подчеркнул, что предприятия корпорации смогут построить новый авианосец, если возникнет такая необходимость.

«Если поступит заказ, ОСК сможет построить такой корабль. Соответствующие проработки у наших конструкторских бюро есть», — сказал Рахманов.

Верфи проходят модернизацию. Поэтому у корпорации будет возможность строить корабли такого класса.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» отправили на ремонт после пожара 12 декабря 2019 года. Возгорание возникло во время сварочных работ. Пламя тушили сутки. Жертвами пожара стали два человека, 14 получили травмы. Ущерб, причиненный кораблю, оценили в 500 миллионов рублей.