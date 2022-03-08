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    08 марта 2022, 20:22

    «Задача России всегда была спасти мир». Политолог оценил продвижение спецоперации РФ на Украине

    Политолог Гаспарян заявил об опережении ВС РФ плана спецоперации на Украине

    Александр Блинов

    Российские войска, задействованные в специальной операции на Украине, вопреки заявлениям США, не отстают от плана, а идут даже с некоторым опережением. Об этом в эфире «360» заявил политолог Армен Гаспарян.

    «Задача России всегда была спасти мир». Политолог оценил продвижение спецоперации РФ на Украине

    «Судя по отчетам Минобороны, которые на Западе предпочитают игнорировать, наши идут даже с незначительным опережением того плана, который у них был», — заявил Гаспарян.

    В Пентагоне делали прогнозы, что взятие Киева займет три дня. Гаспарян объяснил, что Россия закончила бы спецоперацию за четыре дня, если бы действовала как США.

    «Потому что они (американцы — прим. ред.) тотально уничтожают все живое на своем пути», — сказал он.

    Русская армия никогда так не делала и никогда не убивала мирное гражданское население, подчеркнул Гаспарян.

    «Наша задача всегда была спасти мир!» — сказал политолог.

    Гаспарян отметил, что, когда советские войска пришли на территорию Германии, чтобы заканчивать войну, у СССР были все основания стереть вражескую страну с лица земли.

    «Мы и там оберегали жизни мирных людей, даже, извините, с нацистской Германии. Уж тем более это будет по отношению к Украине. Проблема здесь состоит в том, что за восемь лет людям там очень серьезно промыли мозги. Им рассказывали ужаснейшие совершенно вещи и продолжают это делать ежедневно даже сейчас. Я вот, как потребитель этого шлака информационного, могу это засвидетельствовать. Многие люди просто одурманены», — констатировал Гаспарян.

    Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил «360», что у народа Украины начали пропадать иллюзии относительного того, что на Западе они вообще кому-то нужны.