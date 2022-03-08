«Задача России всегда была спасти мир». Политолог оценил продвижение спецоперации РФ на Украине

Российские войска, задействованные в специальной операции на Украине, вопреки заявлениям США, не отстают от плана, а идут даже с некоторым опережением. Об этом в эфире «360» заявил политолог Армен Гаспарян.

«Судя по отчетам Минобороны, которые на Западе предпочитают игнорировать, наши идут даже с незначительным опережением того плана, который у них был», — заявил Гаспарян.

В Пентагоне делали прогнозы, что взятие Киева займет три дня. Гаспарян объяснил, что Россия закончила бы спецоперацию за четыре дня, если бы действовала как США.

«Потому что они (американцы — прим. ред.) тотально уничтожают все живое на своем пути», — сказал он.

Русская армия никогда так не делала и никогда не убивала мирное гражданское население, подчеркнул Гаспарян.

«Наша задача всегда была спасти мир!» — сказал политолог.

Гаспарян отметил, что, когда советские войска пришли на территорию Германии, чтобы заканчивать войну, у СССР были все основания стереть вражескую страну с лица земли.

«Мы и там оберегали жизни мирных людей, даже, извините, с нацистской Германии. Уж тем более это будет по отношению к Украине. Проблема здесь состоит в том, что за восемь лет людям там очень серьезно промыли мозги. Им рассказывали ужаснейшие совершенно вещи и продолжают это делать ежедневно даже сейчас. Я вот, как потребитель этого шлака информационного, могу это засвидетельствовать. Многие люди просто одурманены», — констатировал Гаспарян.

Ранее политолог Алексей Ярошенко заявил «360», что у народа Украины начали пропадать иллюзии относительного того, что на Западе они вообще кому-то нужны.