Выпускников школ не будут призывать в армию этой весной

Этой весной на службу не призовут около 15 тысяч парней, которым уже исполнилось 18 лет и которые в этом году заканчивают среднюю школу. Вместо армии им предоставляется шанс сдать вступительные экзамены и поступить в институт. Также студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы чуть позже — после сдачи выпускных экзаменов.

В целом, в этом году немного меняются правила призыва. Новобранцы должны обязательно пройти двухнедельный карантин после того, как они попадут в армию. Питание и обучение у них будет отдельно от остального личного состава воинских частей. При этом увольнение военнослужащих должно проходить отдельно от набора призывников.

Всего в этом году в России насчитывается около 650 тысяч молодых людей, которые обязаны прийти на призывные участки. Весенний призыв в российскую армию проходит с 1 апреля по 15 июля.

Ранее Национальный родительский комитет обратился к правительству с просьбой перенести время весеннего призыва, так как юноши могут не успеть сдать ЕГЭ из-за коронавируса.