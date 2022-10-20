Введение двухлетней службы в армии потребует переходного периода | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 16:30 Введение двухлетней службы в армии потребует переходного периода Военный политолог Перенджиев счел необходимым плавный переход к двухлетней службе в армии Минобороны РФ

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 20 октября поделился инициативой о возвращении к двухлетнему сроку службы в армии. Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью «360» отметил, что такая мера усилит армию и повлияет на конкурс при поступлении в вузы.

«Его предложение вполне разумное, но в нынешних условиях трудно реализуемое», — поделился он.

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По его мнению, текущий срок службы ранее ввели для успокоения населения. Но по факту это привело к подготовке не совсем профессиональных воинов.

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Перенджиев сказал, что единоразовая и одномоментная реализация предложения Джабарова вряд ли возможна.

«Скорее всего, будет поэтапный переход. Если за это возьмутся, то, вероятно, сначала увеличат срок службы до полутора лет. И только потом перейдут к двум годам», — предположил он.

Также Перенджиев отметил, что реализация предложения сенатора создаст резерв из по-настоящему подготовленных бойцов.

Кроме того, он предложил и другие меры для усиления боеспособности ВС России. По его мнению, текущую армию страны ослабляет возможность отсрочки от армии при получении высшего учебного образования.

«Как преподаватель я вижу, что у студенток четче виден осознанный подход к выбору направления обучения. В то время как у юношей часто есть принцип „поступить бы хоть куда-нибудь“», — рассказал Перенджиев.

По его словам, действие такой отсрочки существенно бы сократило конкурс на учебные места среди молодых людей.