Происшествия 24 апреля 2023, 12:30 Стекла в четырех домах в Севастополе выбило при взрыве беспилотников ВСУ Развожаев: стекла в 4 домах Севастополя выбило при взрыве вражеских беспилотников РИА «Новости»

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От взрывов уничтоженных морских беспилотников ВСУ пострадало остекление в четырех жилых домах, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что никто из местных жителей не получил травм.

Губернатор добавил, что дал поручение подсчитать ущерб и устранить все повреждения. Подомовой обход территории провели сотрудники управляющих компаний вместе с оперативными службами в Стрелецкой бухте.

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«Остекление окон уже ведется», — уточнил Развожаев.

Отдельно он обратил внимание, что дрон ВСУ не вошел в Стрелецкую бухту. Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда, пояснил губернатор.

«То есть перед входом в бухту, где установлено заграждение, это внешний рейд. Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено», — написал он.

Развожаев также призвал доверять только официальной информации.