Всегда точно в цель. Вот как в России награждали героев передовой под Киевом

Минобороны России опубликовало кадры вручения орденов Мужества и медалей «За отвагу» отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим ВС РФ. Награды вручил командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.

Мероприятие состоялось непосредственно на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки. Наград удостоились офицеры и солдаты, задействованные на наиболее важном — Киевском — направлении. Получая награду и пожимая протянутую командующим руку, военнослужащие гордо произносили: «Служу России».

Награжденный медалью «За отвагу» минометчик Никита Р. рассказал, что в ходе боевых действий его минометный расчет успешно уничтожает бронетехнику, позиции и живую силу противника.

«Работа нашего расчета доведена практически до автоматизма, поэтому мы всегда точно поражаем цель», — отметил рядовой.

Еще один награжденный — старший лейтенант Александр П. — уничтожил при боестолкновении с колонной бронетехники ВСУ танк, три БМП и один бронетранспортер противника. На передовой он встретился с отцом, тоже участником спецоперации.

«Мы оба офицеры, так вышло. Получается, что третье поколение у нас защитников Отечества», — заметил Александр П.

После церемонии вручения государственных наград генерал-полковник Александр Чайко поблагодарил подчиненных за мужество, стойкость и высокий профессионализм.

«Я, как командующий, горжусь своими подчиненными. Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию», — подчеркнул Чайко.