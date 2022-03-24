«Подумал, лучше умру с честью». Отца и сына из ВС РФ представили к награде за заслуги на спецоперации

Отца и сына, вместе проходящих службу в ВС РФ и участвующих в российской спецоперации на Украине, представили к награде как отличившихся в боях. Сын, Александр, сообщил, что его подразделение разгромило колонну противника при ее трехкратном превосходстве. Видео с рассказом военнослужащего опубликовали «Известия».

По словам молодого человека, он остановил колонну бронетехники без опознавательных знаков.

«Я держал оборону на секторе, и подъехала колонна. Пока производили уточнения, наши подразделения или нет, я занял позицию, они стояли в 20 метрах от меня. Я думал: лучше умру с честью, чем как трус. И подошел уточнять — как потом выяснилось, к командиру роты. А там стоит их танк», — вспомнил Александр.

Он попросил командира назвать подразделение, а затем уточнить страну.

«Он посмотрел на меня и говорит: „Украина“. Ну, тут началось. Я открыл огонь, танку сказал: „Стреляй, это не наши“. Взводу крикнул приготовить гранаты», — продолжил Александр.

В итоге колонну «буквально разнесли», несмотря на ее численное превосходство.

Свой рассказ Александр закончил обращением к матери — заверил ее, что с ним и его отцом «все хорошо: живы, здоровы, целы». Отец присоединился к его словам и попросил жену не волноваться за них.