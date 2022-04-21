Авиация Военно-космических сил России в течение прошедшей ночи ударила по 20 районам украинской военной техники и националистов. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В частности, ВС РФ были поражены цели в районах населенных пунктов Александровка, Новониколаевка, Шнурки.

Ракетные войска и артиллерия России за последние сутки также ударили по 1001 военному объекту Украины. Российским военнослужащим удалось поразить 162 огневые позиции украинской артиллерии и 58 пунктов управления.

Кроме того, как отметили в оборонном ведомстве страны, военнослужащие также уничтожили 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Александровка, Дибровное, Маяки, Мазановка, Червоное, Долина Краснополье, Дмитровка, Вернополье, Великая Камышеваха, Пашковка, Новая Дмитровка, Черноглазовка, Высокий, Слатино, Золочев и несколько других.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные освободили Мариуполь.