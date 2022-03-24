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    24 марта 2022, 10:35

    ВС РФ уничтожили склад вооружения ВСУ в Даниловке и пункт дислокации нацбата в Лисичанске

    Оксана Кириллова

    Вечером 23 марта и ночью 24 марта ВС РФ уничтожили 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов в Даниловке южнее Киева, штаб соединения и склад украинского ракетно-артиллерийского вооружения в Бахмуте Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в Лисичанске. Об этом стало известно на брифинге Минобороны РФ.

    ВС РФ уничтожили склад вооружения ВСУ в Даниловке и пункт дислокации нацбата в Лисичанске

    Удары по военным объектам украинских вооруженных сил наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, уточнил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

    Также стало известно, что к утру 24 марта подразделения российской армии взяли под контроль город Изюм в Харьковской области.

    За ночь российская авиация поразила 60 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта. Кроме того, удалось сбить еще два беспилотника ВСУ и уничтожить 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    С начала российской спецоперации уничтожено 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, более полутора тысяч танков и других боевых машин ВСУ.