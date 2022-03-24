ВС РФ уничтожили склад вооружения ВСУ в Даниловке и пункт дислокации нацбата в Лисичанске

Вечером 23 марта и ночью 24 марта ВС РФ уничтожили 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов в Даниловке южнее Киева, штаб соединения и склад украинского ракетно-артиллерийского вооружения в Бахмуте Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в Лисичанске. Об этом стало известно на брифинге Минобороны РФ.

Удары по военным объектам украинских вооруженных сил наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, уточнил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Также стало известно, что к утру 24 марта подразделения российской армии взяли под контроль город Изюм в Харьковской области.

За ночь российская авиация поразила 60 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта. Кроме того, удалось сбить еще два беспилотника ВСУ и уничтожить 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

С начала российской спецоперации уничтожено 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, более полутора тысяч танков и других боевых машин ВСУ.