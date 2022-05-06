ВС РФ протестировали новейший противолодочный комплекс в Японском море

Тихоокеанский флот РФ проводит военные учения в Японском море. В рамках тренировок была запущена ракета новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Кадрами учебного выстрела поделился телеканал «Звезда».

Ракету выпустил экипаж корвета «Гремящий». Этот корабельный комплекс используют для поражения вражеских субмарин. На «Гремящем» стоят универсальные пусковые установки. К ним также подходят крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боеголовка «Ответа» успешно поразила учебную цель — имитацию вражеской подлодки. Для проведения тренировочных выстрелов оградили район акватории. Для этого использовали 15 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

В Японском море регулярно происходят прилеты со стороны КНДР. 4 мая стало известно, что Северная Корея запустила в акваторию баллистическую ракету. О последствиях выстрела военные ведомства КНДР и Японии не сообщали.