Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом агентству Kyodo рассказал представитель кабинета министров Японии, сообщил ТАСС.

Эту информацию также подтвердили японское Минобороны и береговая охрана. Капитанам судов рекомендовали предпринять повышенные меры безопасности и следить за ситуацией. Кроме того, пусками ракет с территории соседнего государства заинтересовались военные Южной Кореи. Агентство Yonhap сообщило, что комитет начальников штабов начал собственное расследование произошедшего.

Северная Корея регулярно проводит пуски ракет в сторону Японского моря. В последний раз залпы производились в марте, а до этого дважды в январе. В частности, КНДР провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Премьер-министр Японии Фумио Кисида созывал по этому поводу заседание Совета национальной безопасности, а США предложили ввести новые санкции ООН против Северной Кореи.