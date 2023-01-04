Армия 04 января 2023, 12:32 ВС РФ освободили из плена около 200 сослуживцев в декабре Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении из плена около 200 военных России в декабре Пресс-служба Минобороны

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Российские военные в декабре 2022 года освободили из украинского плена около 200 своих сослуживцев. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«За декабрь прошлого года мы освободили около 200 военнослужащих из России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обеспечил их едой, одеждой и всем необходимым. Мы глубоко ему признательны», — написал он.

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Кадыров отметил работу председателя Госдумы Вячеслава Володина и Минобороны в освобождении пленных.

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«Мы освободим каждого нашего бойца, не бросим на произвол судьбы. У президента России Владимира Путина однозначная позиция: своих не бросать. Она стала постулатом для каждого государственного деятеля и жителя нашей страны», — добавил чеченский лидер.

В декабре Кадыров сообщил о подготовке второго этапа операции «Возмездие», проводимой в рамках специальной операции на Украине. Он предупредил, что следующая фаза будет более жесткой, чем первая, писал RT.