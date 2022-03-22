ВС РФ нанесли высокоточные удары еще по нескольким военным объектам Украины

Российские военнослужащие уничтожили несколько военных объектов Украины. Удары нанесли высокоточным оружием большой дальности, сообщили в Минобороны.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил на брифинге о ликвидации крупных складов горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск. Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и с боеприпасами — в Надеждинке и Новоалександровке.

Средства ПВО России сбили в воздухе шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один Bayraktar TB2 в Харьковской области — в районе населенного пункта Мерефа.

Подразделения ВС РФ, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил, за день продвинулись еще на четыре километра и подошли к Новомихайловке.

Группировка войск ДНР взяла под контроль населенный пункт Верхнеторецкое и продолжила наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Всего с начала проведения спецоперации удалось уничтожить 236 БПЛА, 185 ЗРК, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки РСЗО, 612 орудий полевой артиллерии и миномета, 1343 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее российское военное ведомство показало кадры уничтожения украинской артбатареи.