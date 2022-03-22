Поражающая точность. Минобороны показало уничтожение артиллерии ВСУ

Вооруженные силы РФ заметили артиллерийскую батарею ВСУ с воздуха. Кадры обнаружения и уничтожения артбатареи опубликовало Минобороны России.

Огневые позиции были обнаружены во время объективного контроля. Подразделения Вооруженных сил России нанесли по ним прицельный удар с беспилотника.

Артбатарея находилась в лесном массиве, сообщил телеканал «Звезда». Маскировка не стала препятствием для российских военнослужащих.

Минобороны показало, как происходило обнаружение и уничтожение артиллерии ВСУ с беспилотника. На кадрах видно, что технику пытались спрятать.

Ранее ведомство публиковало видео с применением ВС РФ высокоточного оружия для уничтожения другой артиллерийской установки. Кадрами также поделился телеканал «Звезда».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что по состоянию на 22 марта за последние сутки российская авиация атаковала 137 военных объектов Украины. По его словам, уничтожены шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетный комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.