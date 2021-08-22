Воробьев пожелал удачи всем участникам АрМИ-2021 в Алабине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал удачи всем участникам «Армейских международных игр». АрМИ-2021 стартовали сегодня на полигоне Алабино в Подмосковье.

«„Армейские международные игры“ в Алабине начались. Удачи всем участникам!» — написал губернатор в своем Instagram.

Там же он опубликовал фото с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Армейские международные игры — 2021» пройдут на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября. Их участниками станут команды из России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Лаоса, Мали, Монголии, Мьянмы, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Одним из самых зрелищных конкурсов АрМИ станут соревнования по танковому биатлону. Полуфинал игр состоится 31 августа и 1 сентября. Финал — 3 и 4 сентября.

Шойгу 19 августа оценил готовность трассы полигона, проехав по ней на новом российском танке Т-80БВМ. Протяженность трассы составляет свыше четырех километров.