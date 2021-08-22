Соревнования по танковому биатлону стартовали в Алабине. Прямая трансляция

«Армейские международные игры — 2021» стартовали сегодня на полигоне Алабино в Подмосковье. Первый день соревнований откроет танковый биатлон. «360» ведет трансляцию самого зрелищного конкурса.

В «АрМи-2021» принимают участие команды из России, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Лаоса, Мали, Монголии, Мьянмы, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

В состязаниях по танковому биатлону команды разделили на два дивизиона. В первый вошли Россия, Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Китай, Монголия, Сербия, Сирия и Узбекистан. Во второй — Абхазия, Катар, Киргизия, Лаос, Мали, Мьянма, Таджикистан, Южная Осетия.

Полуфинал игр пройдет 31 августа и 1 сентября. Финал — 3 и 4 сентября.

Готовность трассы полигона к соревнованиям по танковому биатлону 19 августа лично проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу, проехав по ней на новом российском танке Т-80БВМ. Протяженность трассы составляет свыше четырех километров.