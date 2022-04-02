Вооруженные силы России уничтожили штаб ВСУ в Харькове ударом из «Искандера»

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» использовали российские военные для удара по штабу Вооруженных сил Украины, расположенному в Харькове. Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, все произошло в минувший четверг, 31 марта.

В результате удара по харьковскому штабу погибли более 100 боевиков из украинских националистических батальонов и иностранных наемников.

«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом „Искандер“ по штабу обороны в городе Харьков подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран», — заявил Конашенков.

Видео с кадрами удара по харьковскому штабу показало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как к зданию подлетает ракета и ударяет прямо в цель. Раздается взрыв.

За минувшие сутки российские военные поразили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом в районе железнодорожных станций Лозовая и Павлоград, вывели из строя военный аэродром Миргород со всей находившейся там авиационной техникой и поразили еще 28 военных объектов Украины.