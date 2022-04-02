Российская армия уничтожила украинскую авиацию на аэродроме под Полтавой

Российские военные в рамках проведения специальной операции при помощи высокоточных ракет поразили бронетанковую технику, боеприпасы и цистерны с топливом в районе железнодорожных станций Лозовая и Павлоград. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что также полностью вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области.

«Уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», — добавил Конашенков.

Также за день авиация Воздушно-космических сил России поразила 28 военных объектов Украины. В том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники украинских войск.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и минометов.