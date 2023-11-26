Армия 26 ноября 2023, 13:55 «Волшебное оружие» Запада не помогло ВСУ в зоне спецоперации BI: поставленные ВСУ танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными РИА «Новости»

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Поставленные на Украину немецкие Leopard, британские Challenger и американские Abrams не помогли ВСУ изменить ситуацию на линии фронта. Теперь республике приходится просчитывать каждый шаг с приходом зимы, сообщило издание Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

«Эти танки <…> до сих пор не стали „волшебным оружием“, и теперь Украина должна решить, как лучше всего использовать свой ограниченный арсенал», — написали в материале.

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Журналисты уточнили, что ВСУ ограничивают наступление зимы, медленные наступательные операции и четкая тактика Вооруженных сил России.

Издание также напомнило, что западные страны передали армии Украины танки Leopard и Challenger для контрнаступления, однако украинское командование не воспользовалось в полной мере данной техникой. Одной из причин этому стали крепкая линия обороны ВС РФ и неспособность ВСУ прорвать ее.

Ранее австрийский полковник Маркус Райснер назвал бесполезными немецкие танки Leopard на поле боя. Он отметил, что машины не помогли украинским подразделениям достичь внушительных успехов.