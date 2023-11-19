19 ноября 2023, 14:26
Танки Leopard ВСУ назвали бесполезными на поле боя
Полковник Райснер: немецкие танки Leopard не помогли Украине
Немецкие танки Leopard не помогли украинской армии достичь успехов. Такое заявление сделал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, выступая на европейском форуме AIES в Вене.
«Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло. Почему? Потому что у украинцев отсутствовали нужные навыки и возможности», — заявил военный.
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Райснер назвал ситуацию очевидной, однако западные эксперты твердили, что украинским солдатам удастся «одолеть русских благодаря энтузиазму».
Офицер ВСУ ранее признался, что план украинского командования о «большом» контрнаступлении основывался на ожидании, что российские войска при виде западной техники якобы испугаются и разбегутся. Но бойцы начали щелкать танки «как семечки», иностранное оружие не оправдало ожиданий.
Моральный дух украинских солдат подорван,ВСУ в «мясных штурмах»потеряли много бойцов, а США начали снижать поставки вооружений. Украине предрекли неминуемое поражение в 2024 году.
Германия
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Специальная военная операция РФ на Украине
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