Спецоперация 19 ноября 2023, 14:26 Танки Leopard ВСУ назвали бесполезными на поле боя Полковник Райснер: немецкие танки Leopard не помогли Украине Fabian Sommer/dpa

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Немецкие танки Leopard не помогли украинской армии достичь успехов. Такое заявление сделал полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер, выступая на европейском форуме AIES в Вене.

«Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло. Почему? Потому что у украинцев отсутствовали нужные навыки и возможности», — заявил военный.

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Райснер назвал ситуацию очевидной, однако западные эксперты твердили, что украинским солдатам удастся «одолеть русских благодаря энтузиазму».

Офицер ВСУ ранее признался, что план украинского командования о «большом» контрнаступлении основывался на ожидании, что российские войска при виде западной техники якобы испугаются и разбегутся. Но бойцы начали щелкать танки «как семечки», иностранное оружие не оправдало ожиданий.

Моральный дух украинских солдат подорван,ВСУ в «мясных штурмах»потеряли много бойцов, а США начали снижать поставки вооружений. Украине предрекли неминуемое поражение в 2024 году.