СМИ: Турция готова продать свои беспилотники всем желающим

В Турции ответили на призыв главы российского МИД Сергея Лаврова не подпитывать милитаристские настроения Киева. Продавать ударные беспилотники страна якобы готова всем желающим.

Ситуацию газете Türkiye прокомментировали высокопоставленные дипломатические источники.

«Если в России захотят купить ударные беспилотные летательные аппараты, то мы продадим и ей тоже», — заявила турецкая сторона.

Ранее стало известно, что Украина приобрела турецкие беспилотники Bayraktar. ВСУ применила их во время учений над акваторией Черного моря.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег мир от поддержки милитаристских украинских настроений. С призывом он обратился ко всем «ответственным странам».

По итогам переговоров между президентами Украины и Турции Тайип Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество Анкары и Киева в сфере оборонной промышленности не направлено против других стран.