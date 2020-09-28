Военный эксперт рассказал о напряжении из-за американских дронов у Крыма

«Нам пытаются устроить зону напряженности, причем — очень серьезную. Дело же не только в беспилотниках — стратегические бомбардировщики США сегодня летают в воздушном пространстве Украины, имея возможность близко подходить к нашей границе», — процитировало специалиста радио Sputnik.

По его словам, благодаря этому у США есть некоторое преимущество. Появление беспилотников держит в состоянии напряжения нашу систему противовоздушной обороны. Жилин объяснил, что на сопровождение этих целей необходимо взлетать истребителям. Дежурные силы ПВО находятся в постоянном состоянии готовности. Эксперт заключил, что это напряжение «чревато».