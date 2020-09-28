СМИ: американские дроны заметили в морской зоне Крыма

Так, в прошлом году украинские дроны постоянно летали вдоль границ и пытались спровоцировать ответные действия от ПВО России, информирует издание «Взгляд.ру».

«Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, украинские БПЛА сбивались после пересечения границы. Снижение активности украинских дронов связано с тем, что американцы передают украинским военным часть полученных данных. Как пояснил специалист, сбивать дроны и производить иные действия оборонительного характера над нейтральными водами запрещено. По этой причине наша сторона только выходит на сопровождение американской техники.