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    06 июля 2020, 19:05

    Военный эксперт оценил готовность украинского флота к возможной войне с Россией

    Алена Кудырко

    Ресурсы РФ превосходят украинские военно-морские силы. Так считает военный эксперт Борис Рожин. Об этом он поделился с ИА Nation News.

    «Они могут выпустить несколько ракет, несколько из них смогут нанести какой-то ущерб», — прогнозирует Борис Рожин.

    По словам эксперта у российского флота больше военных ресурсов. При ответном ударе противник понесет большие убытки: пострадают корабли и береговая инфраструктура.

    Специалист сравнил политические заявления Владимира Зеленского с выступлениями предыдущего президента Украины.

    «Такие заявления делаются с целью пиара и пропаганды», — подчеркнул военный эксперт.

    Для возвращения Крыма в состав Украины нет никаких предпосылок.

    Ранее, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности к войне с Россией. Украинцы считают, что Россия попытается восстановить Северо-Крымский канал на полуострове.