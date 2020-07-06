Военный эксперт оценил готовность украинского флота к возможной войне с Россией
Ресурсы РФ превосходят украинские военно-морские силы. Так считает военный эксперт Борис Рожин. Об этом он поделился с ИА Nation News.
«Они могут выпустить несколько ракет, несколько из них смогут нанести какой-то ущерб», — прогнозирует Борис Рожин.
По словам эксперта у российского флота больше военных ресурсов. При ответном ударе противник понесет большие убытки: пострадают корабли и береговая инфраструктура.
Специалист сравнил политические заявления Владимира Зеленского с выступлениями предыдущего президента Украины.
«Такие заявления делаются с целью пиара и пропаганды», — подчеркнул военный эксперт.
Для возвращения Крыма в состав Украины нет никаких предпосылок.
Ранее, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности к войне с Россией. Украинцы считают, что Россия попытается восстановить Северо-Крымский канал на полуострове.