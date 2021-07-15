Военные стали чаще сбегать из армии в 2021 году

В 2021 году военные стали чаще нарушать устав и сбегать из армии. Об этом рассказал руководитель Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Сергей Федотов.

«В сфере военной службы повысилось число преступлений против порядка пребывания на военной службе, в том числе самовольное оставление части или места службы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, среди военных на 32,6% увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, на 35,5% стало больше случаев грабежей, а вымогательств — на 35,4%. Помимо этого, на 29,2% выросло количество преступлений, совершенных группой.

Но по некоторым пунктам показатели снизились. Например, число преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия и боеприпасов снизилось на 5,9%. Также в армии стали реже совершать правонарушения в сфере общественной безопасности — на 17,3%. Еще стало меньше уклонистов от военной службы под видом болезни и нарушений субординации.

В конце июня президент Владимир Путин заявил, что современная российская армия — это совокупность знаний, инноваций и передовых технологий. Из-за этого у командиров не только особая роль, но и особая ответственность.