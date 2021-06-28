Путин назвал преимущества современной российской армии

Современная российская армия — это совокупность знаний, инноваций и передовых технологий. Из-за этого у командиров не только особая роль, но и особая ответственность. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастают. Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники, потому что современные вооруженные силы — это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний», — сказал Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что от командирского состава вооруженных сил напрямую зависит боеготовность воинских частей и соединений. Воинский дух и мастерство личного состава, умение действовать четко, быстро, грамотно и слаженно — с учетом воинской техники — зависит от командиры.

Глава государства обратил внимание, что встреча с выпускниками из военных вузов проходит в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале — зале русской воинской славы. Он отметил, что тут чествуют лучших из лучших выпускников вузов, академий Министерства обороны, правоохранительных органов МЧС и специальных служб.

Российский лидер в обращении к выпускникам добавил, что они блестяще завершили учебу и прошли достойную профессиональную школу. Путин выразил уверенность, что они готовы обеспечить безопасность России, ее граждан, прав и свобод.