Военные приготовления на Украине прокомментировал МИД

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали военные приготовлениях на Украине. По словам российских дипломатов, ведомству известно о действиях Киева. Однако есть надежда, что на украинской стороне разум возобладает и до военного дела не дойдет, написало РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Украина может получить от США систему противоракетной обороны «Железный купол». Такую поправку в проект военного бюджета страны на 2022 год в внес конгрессмен Скотт Франклин. Систему ПВО могут передать Украине как дополнительную военную помощь вместе с вооружением на общую сумму 275 миллионов долларов.

Однако, по оценке экспертов, использовать «Железный купол» на линии соприкосновения в Донбассе украинская армия не сможет, так как он неэффективен на коротких расстояниях. Американская система ПВО подходит лишь против систем ракет большей дальности для защиты критически важных объектов.

Система противоракетной обороны «Железный купол» — разработка оборонной компании Израиля Rafael. Для защиты страны ее установили в 2011 году. По оценке военных, она сбила до 90% ракет, выпущенных по израильским территориям за 10 лет.