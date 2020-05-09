Военные корабли США и Британии покинули Баренцево море

Корабли вышли из Баренцева моря 8 мая после семи дней учений в Арктике. Нынешняя миссия завершена, рассказали в пресс-службе флота.

«Наряду с военными кораблями поддержку во время учебных и оперативных мероприятий оказывали патрульно-разведывательные самолеты ВМС США P-8A Poseidon и самолет-разведчик ВВС США RC-135», — сказано в пресс-релизе.

В 6-м флоте отметили важность маневров, «поскольку Арктика становится все более доступной для морских перевозок». Поэтому военное присутствие в регионе «имеет решающее значение для региональной безопасности, глобальной торговли и американских национальных интересов».

Американские военные корабли не заходили в Баренцево море со времен холодной войны. По мнению российских военных специалистов, визит кораблей НАТО — это очередной шаг по наращиванию военного присутствия альянса в арктическом регионе.