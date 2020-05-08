Боевые корабли США и Британии устроили учения у берегов России. Кажется, они здесь совсем по другому поводу

На днях американские эсминцы вместе с британским фрегатом зашли в Баренцево море. Цель — «операция по обеспечению безопасности», как говорят на Шестом флоте США. Зачем ее проводить, когда в мире коронавирус и существуют другие проблемы?

Четыре корабля Североатлантического альянса — «Дональд Кук», «Портер», «Франклин Рузвельт» от США и «Кент» от Великобритании — вошли в акваторию Баренцева моря. В Совфеде раскритиковали эти действия, назвав их бессмысленными.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделья — и вот наконец! Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», — сказал сенатор Алексей Пушков.

В акваторию вошли не простые корабли, а четыре боевых вымпела, имеющие в общей сложности 30 тысяч тонн водоизмещения, и сотни крылатых ракет в установках вертикального пуска.

Шестой флот ВМС США заявил, что эсминцы и фрегат пришли в Баренцево море в целях «обеспечения безопасности в сложных природных условиях и поддержания свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками». Как морские учения возле российских границ помогут отношениям между США с их союзниками, моряки не уточнили, но отметили, что заранее предупредили Москву о маршруте кораблей.

Эсминцы ВМС США и фрегат «Кент» в Баренцевом море/Источник фото: ВМС США

Однако Северный флот все равно не оставил без внимания присутствие иностранцев. Силы флота начали следить за действиями корабельной группы. В то же время во вторник часть акватории Баренцева моря закрыли для проведения артиллерийских стрельб с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Зачем они пришли

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин по просьбе «360» объяснил, зачем иностранные корабли явились в Баренцево море именно сейчас и почему эту операцию не перенесли, учитывая в том числе ситуацию с коронавирусом в мире. Существует несколько причин, одна из которых — желание «плюнуть в душу».

«Это связано, наверное, с тем, что им не по душе наша позиция по Арктике, и тем, что за последние годы Россия усилила и свое экономическое влияние в регионе, и военное, и позиционировала себя как великая арктическая держава. Этот вопрос вызывает у них боль, близкую к зубной, потому что их корабли теперь могут проходить только по согласованию с Российской Федерацией», — сказал Дандыкин.

Вполне вероятно, что операция США и Великобритании направлена на отвлечение от насущных проблем — это и экономический кризис, и коронавирус. Дандыкин предположил, что американские власти с помощью такой операции также пытаются напомнить союзникам, что нужно поддерживать военно-промышленный комплекс страны.

Одна из самых главных причин — это сделано накануне нашего самого великого праздника, 9 мая. <…> Это прямой плевок в душу тем, кто ходил с конвоями к британцам, американцам Василий Дандыкин.

Дандыкин отметил, что по большей части Баренцево море — зона ответственности Северного флота. Его удивило присутствие иностранных кораблей в акватории, тем более, что они являются «основными» силами флота США (речь о «Дональде Куке»).

В любом случае, считает специалист, американцы не получат никакой пользы от этой операции. Да и Северному флоту не помешает работа с иностранными кораблями — моряки смогут повысить боеготовность и отработать «определенные задачи» на конкретных моделях.

По данным РИА «Новости», американские корабли не появлялись в Баренцевом море со времен холодной войны. Тогда Северный флот и Тихоокеанский представляли для США и их союзников угрозу.

Специалисты по военной отрасли полагают, что визит корабельной группы в Баренцево море — очередной шаг по наращиванию военного присутствия НАТО в арктическом регионе.